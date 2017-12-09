В Ровно во время учений патрульных инструктор попал ученице в глаз из «пневмата»

В Ровно во время учений патрульных инструктор из пневматического пистолета попал ученице в глаза. Александра Павук госпитализирована.

Как рассказала мать пострадавшей Виктория Павук «Громадському радіо», инцидент произошел во время урока по тактике. Инструктор Ровенского высшего профучилища ДДСО при МВД Украины попал ее дочери в глаз. Женщина обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

«Это было во время урока тактики. Дети сидели на уроке и была пятиминутка. Он сказал, что все могут отдыхать. Дети подняли глаза вверх. Пневматический пистолет был на столе дулом направлен на детей. Там было 13 учеников. И он пришел, хотел наверняка его забрать. Он взял рукой пистолет. Он выстрелил и попал моей дочери в правый глаз. Мы обратились во все органы, куда можно было обратиться. Моя дочь находится в областной больнице Ровно. Чувствует себя плохо, на глаз не видит», - рассказала Виктория Павук.

По ее словам, оперировать ее дочь врачи пока не будут.

Напомним, в Кривом Роге во время учений журналист получил огнестрельное ранение в шею.