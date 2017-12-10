На Николаевщине в фойе торгового центра горели шины

В субботу, 9 декабря, в селе Грушевка Первомайского района произошел пожар в магазине, в фойе которого загорелись шины.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Так, в 22: 37 в Службу спасения пришло сообщение о пожаре в магазине на улице Первомайской. На вызов прибыл дежурный караул в составе двух отделений 23 Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС. На месте установлено, что в фойе первого этажа загорелись шины, начали тлеть отделка стен (вагонка) и металлопластиковые двери. В помещении образовалось плотное задымление, в результате чего сработала сигнализация.

«В 22:46 пожарные локализовали пожар, в 22:53 ликвидировали на площади 10 квадратных метров. К тушению привлекались две единицы техники и шесть человек личного состава. Дополнительно на место прибыл аварийная бригада «Николаевоблэнерго». Для выяснения причины и обстоятельств пожара работали сотрудники полиции», – говорится в сообщении.

В то же время в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Николаевской области «Преступности.НЕТ» сообщили, что по данному факту открыто уголовное производство по статье 270 («Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности») УК Украины. Также отмечается, что следов взлома, проникновения и поджога нет. Назначено проведение экспертиз. По предварительным данным причиной пожара является короткое замыкание проводки.

Напоминаем, что в Вознесенске из-за короткого замыкания загорелся подвал, в котором была оборудована котельная.