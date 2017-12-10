На Закарпатье из-за непогоды обесточены десятки населенных пунктов, на дорогах затруднено движение

В Закарпатской области в результате непогоды без электроснабжения остались более 20 населенных пунктов.

Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

«Остаются обесточенными 26 населенных пунктов полностью: Великоберезнянский район - 10, Свалявский район - 7, Воловецкий район - 4, Мукачевский район - 5; частично - 2 населенных пункта в Воловецком районе», - говорится в сообщении.

Кроме того, из-за дождя и мокрого снега в пределах Закарпатья временно ограничено движение грузовиков на автодороге М-06 Киев-Чоп.

Также отмечается, что из-за подъема воды в реках оказались подтопленными домовладения в пяти районах области.