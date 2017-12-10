В пригороде Львова взрывчаткой повредили польский автобус – в МИД Украины считают это провокацией

В ночь с субботы на воскресение, 10 декабря на стоянке гостиницы в одном из сел Пустомытовского района Львовской области неизвестные повредили польский туристический автобус «MAN».

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Львовской области на своей странице в Facebook.

«В ночь с 9 на 10 декабря неизвестные повредили внешнюю обшивку багажного отделения и боковое стекло автобуса MAN. Пострадавших в результате происшествия нет», - говорится в сообщении.

В свою очередь глава МИД Украины Павел Климкин осудил происшествие, назвав его провокацией.

«Решительно осуждаю провокации в отношении польского автобуса, который находился на стоянке неподалеку Львова. Обошлось без жертв! Кто-то настойчиво пытается рассорить нас с Польшей и сорвать визит президента Дуды», – написал он.

Рішуче засуджую провокацію щодо польського автобуса,який знаходився на паркінгу неподалік Львова.Обійшлося без жертв!Хтось настирливо намагається розсварити нас з Польщею та зірвати візит Президента А.Дуди.Зробимо все,щоб розслідувати цей інцидент.А провокаторам скажу - не вийде! — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 10 декабря 2017 г.

Главу МИДа поддержал и глава Львовской ОГА Олег Синютка.

«В унисон позиции МИД и министра Климкина осуждаю действия неизвестных. Считаю, это сделано, чтобы сорвать визит Президента Польши в Украину и внести разлад в отношения между соседями», – написал Синютка.

В то же время, как сообщил полицейский Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook, автобус был поврежден неизвестным взрывным устройством.

Напомним, новый премьер Польши Матеуш Моравецкий в первый же день утверждения в должности главы кабинета министров заявил, что отношения с Украиной необходимо строить на исторической правде, а такие события как «геноцид на Волыни» забывать нельзя.