Во Франции из-за штормового ветра паром с 316 пассажирами сел на мель

Во французском порту Кале из-за сильного ветра на мель сел паром «Pride Of Kent», направлявшийся в английский Дувр.

Об этом со ссылкой на «Le Figaro» сообщает «Европейская правда».

Инцидент произошел около 13.00, когда паром с более 300 пассажирами на борту следовал из порта.

Сильный ветер, порывы которого достигали 120 километров в час, подтолкнули его в сторону пирса, из-за чего паром сел на мель.

«Сейчас корабль стабильный, в порту решают, каким образом снять его с мели», – сказали в префектуре Па-де-Кале.

Два буксира безуспешно пытались снять паром с мели. Их работа осложнялась погодными условиями. Работу порта пока приостановили.