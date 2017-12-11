Из-за неработающего светофора в Николаеве столкнулись «Nissan» и «маршрутка»

В понедельник утром, 11 декабря, в Николаеве на пересечении проспекта Центрального и улицы Садовой произошло ДТП с участием автомобиля «Nissan» и маршрутного такси №15.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Николаевского областного совета Максим Невенчанный, опубликовав фотографии ДТП.

Судя по фото, маршрутное такси двигалось по проспекту Центральному со стороны улицы 3-й Слободской в направлении Инженерной, а «Nissan» – по улице Садовой со стороны улицы Чкалова. Удар пришелся на переднюю левую часть легкового автомобиля. О повреждения «Маршрутки ничего не известно».

«Авария из-за неработающих светофоров. Утро. Николаев. Улица Садовая и проспект Ленина», – написал Невенчанный.

Напомним, ранее в центре Николаева водитель не справился с управлением и сбил светофор.