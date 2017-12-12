На Житомирщине столкнулись «BMW» и школьный автобус – один человек погиб, дети получили травмы

В понедельник,11 декабря, на Житомирщине произошло ДТП при участии автобуса со школьниками и автомобиля «BMW-520», в результате чего водитель иномарки погиб, пассажиры автобуса получили травмы.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области.

Так, ДТП произошло около 16:30 на 111 км автодороги Виступовичи-Житомир, вблизи села Веселовка Коростенского району. По предваритеьной информации, 41-летний водитель автомобиля «BMW-520», двигаясь в не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где случилось столкновение с автобусом «ТАТА БАЗ».

Сообщается, что в автобусе на момент ДТП находилось 16 детей разного возраста и 28-летняя учительница местной школы, которую с телесными повреждениями доставили в хирургическое отделению больницы. Детям оказана медицинская помощь на месте без госпитализации. Впоследствии четверо детей, возрастом 8, 11, 14 и 15 лет, дополнительно обратились за медицинской помощью: у них диагностированы забои разных частей тела и назначено амбулаторное лечение. Водитель легковика от полученных травм скончался на месте.

«По указанному факту начато уголовное производства по ч.2 в. 286 («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами») УК Украины. На данный момент продолжается выяснение всех обстоятельств события», – говорится в сообщении.

Напоминаем, что в Болгарии микроавтобус с беженцами из Афганистана и Пакистана попал в ДТП, в результате чего погибло 10 человек.