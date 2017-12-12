На Днепропетровщине подросток жестоко избил ногами школьника - их сверстники не помешали драке, а снимали все на видео

На Днепропетровщине подросток избил своего ровесника на глазах у друзей, которые снимали происходящее на мобильные телефоны.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Так, 13-летний Слава Мануйлов избил 8-классника, при этом рядом стоящий 17-летний парень снимал происходящее на мобильный телефон. Сообщается, что сначала молодой человек разговаривает со своими друзьями, они позируют на камеру. В разговоре проскакивают нецензурные слова. После этого нападающий начинает бить мальчика. Также отмечается, что ни один из присутствующих не достиг совершеннолетия.

«Первый удар был по животу. Я упал и начал задыхаться, и он меня начал забивать ногами. Кружилась голова и тошнило, и ребра болели. Кричал, чтобы меня не били больше», – рассказывает пострадавший юноша.

«Кто-то сказал ему, я на него говорил гадости, хотя я на него ничего не говорил», – говорит Андрей.

Осторожно, видео 18+

Видео избиения в сети нашли одноклассники Андрея, после чего прислали учительнице. Последней обо всем узнала мама Андрея, которая сразу написала заявление в полицию. В полиции уголовное производство сразу открывать не стали, поскольку ждали заключения экспертизы. Полиция позвонила отцу нападающего и попросили прийти с ребенком и дать объяснения, но тот так и не появился.

Отмечается, что видео снимали все трое парней. По мнению юриста именно единственный одиннадцатиклассник может получить реальное наказание.

«Пособничество или организация этого уголовного правонарушения и будет рассматриваться с точки зрения этого лица, - рассказывает юрист. Обидчик – моложе 14 лет, к тому же повреждения, которые он нанес – легкие, говорят в полиции. Поэтому максимум, что грозит его отцу – оплата за лечение и моральный ущерб».

По мнению психолога основную роль избиение сыграл толпа.

«Самый главный герой - это толпа, которая стоит и наблюдает. Ради нее герой получается продемонстрировать свою силу», - объясняет психолог.

Напоминаем, что в Полтаве ученицы 8-го класса избили свою сверстницу возле здания 38-й школы, при этом опубликовав видео избиения в сети.