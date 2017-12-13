На Николаевщине за 10 месяцев этого года по вине пьяных водителей случилось 35 ДТП

В Николаевской области за 10 месяцев 2017 года случилось 35 ДТП по вине пьяных водителей.

Статистику Национальной полиции о ДТП, совершенных в состоянии алкогольного опьянения на своей странице в «Facebook» опубликовал киевский депутат Александр Пабат.

За 10 месяцев прошлого года таких ДТП в Николаевской области случилось 46. Количество погибших за год уменьшилось с 8 до одного, а получивших травмы человек – с 83 до 50.

В целом по Украине количество таких ДТП уменьшилось почти в два раза, с 965 до 1714. В этом году в таких ДТП погибли 86 человек (в прошлом 209), пострадали 1314 человек (в 2016 году – 2327).

Отметим, что в декабре этого года николаевская полиция задержала пьяного водителя, который сбил насмерть пенсионерку. Это ДТП не вошло в указанную статистику.