В Николаеве коммунальщики и спасатели откачали воду с понтонов пешеходного моста через Ингул

В Николаеве во вторник, 12 декабря, сотрудники КП «ЭЛУ Автодорог» и военизированного горно-спасательного отряда откачивали воду с первого понтона пешеходного моста через реку Ингул.

В сети появились фотографии, свидетельствующие об ужасающем состоянии объекта, потому, видимо, были приняты соответствующие меры, пишет «Інше.ТВ».

Один из работников коммунального предприятия рассказал, что проблемными являются крайние понтоны моста. Сейчас наиболее критичная ситуация с первым понтоном, который попросту дырявый и постоянно набирает воду. Как только воду откачают, работники КП вместе со спасателями определят, что делать с понтоном, чтобы зимой он попросту не затонул.

Напомним, еще в марте в Департаменте ЖКХ Николаевского горсевета заявили, что понтонный пешеходный мост через реку Ингул, расположенный в Николаеве около ГП «Судостроительный завод имени 61-го коммунара», вновь требует капитального ремонта.