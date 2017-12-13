В Николаевской мэрии отчитались о подготовке к возможной непогоде зимой

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций и защиты населения Николаевского горсовета провело плановые мероприятия по организации оперативного реагирования на сложные погодные условия, пополнило материальные резервы топлива для снегоуборочной техники, закупило снегоуборочный инвентарь.

Об этом сообщил начальник управления по вопросам ЧС и ЦЗН Николаевского городского совета Александр Герасименя, передает отдел информационного обеспечения горсовета.

«Все плановые мероприятия по подготовке к зиме выполняются по графику. Согласно распоряжению исполняющего обязанности Николаевского городского головы-секретаря Николаевского городского совета Татьяны Казаковой утвержден штаб по борьбе со сложными погодными условиями. Администрациями районов согласовано привлечение дополнительной техники по уборке улиц от снега, прописаны маршруты и зоны ответственности, за которые администрации отвечают. Решен вопрос о привлечении более 80 единиц дополнительной техники в случае необходимости. Кроме того, пополнены материальные резервы: 35 тонн дизельного топлива, 25 тонн бензина, 3 тонны газа. Топливо мы подготовили для того, чтобы коммунальные предприятия могли выполнять свои функции, в свою очередь им будет возвращено топливо, которое они потратят при уборке снега. Закуплено снегоуборочной инвентарь: лопаты, трубы, кабели. Полностью подготовлен материальный резерв, который утвержден номенклатурой для работы в зимний период, - рассказал Александр Герасименя.

Для обеспечения безопасности на воде в зимний период в Николаеве открыто 19 баз-стоянок маломерных судов, а также создана сеть наблюдения за водной акваторией. Кроме того, в случае возникновения чрезвычайных ситуаций городскими властями согласован вопрос о привлечении буксиров ледового класса с компанией «Маркони».

«На спасательных станциях организовано круглосуточное дежурство, в наличии катер на воздушной подушке, дежурят работники главного управления водолазной службы. Дежурные всегда готовы оперативно проинформировать службу чрезвычайных ситуаций, если будет обнаружена человек, нуждающийся в помощи», – резюмировал Герасименя.

Напомним, ранее руководство Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области, проверило готовность техники повышенной проходимости, которая привлекается для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и зимой.