На Николаевщине в подвале сельской школы возник пожар

Во вторник, 12 декабря, в селе Марьевка Баштанского района в бытовой комнате подвального помещения местной школы возник пожар.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

Пожар в Марьевской общеобразовательной школе случился в 10:40. Администрация заведения сообщила об этом спастелям, организовала эвакуацию детей из учебных классов и приняла первоочередные меры по тушению огня первичными средствами пожаротушения и подручными средствами.

На момент прибытия спастелей площадь горения составила 12 квадратных метров и угрозы распространения огня на рядом расположенные комнаты не было. В 11:29 сотрудник ГСЧС локализовали горение, а в 12:00 ликвидировали на той же площади.

Предварительная причина – нарушение правил технической эксплуатации электроустановок. Следует отметить, что в данном случае из-за того, что пожар возник днем и был обнаружен вовремя, удалось избежать значительных материальных потерь и предотвратить распространение огня на значительную площадь.

Для ликвидации пожара привлекали одну единицу техники и три человека личного состава. Дополнительно на место происшествия привлекали аварийную бригаду ПАО «Николаевоблэнерго» и сотрудников полиции.

Напомним, что в Николаевской области проверили 1142 объекта соцферы. За нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности и невыполнение ранее предложенных предписаниями мероприятий привлечено к административной ответственности 1084 руководителей и должностных лиц объектов. Также 24 объекта соцферы могут быть закрыты из-за выявленных нарушений. Позже в ГУ ГСЧС в Николаевской области рассказали о том, по каким именно объектам, работающим с нарушениями требований пожарной безопасности были поданы административные иски в суд для закрытия небезопасных заведений.

Также отметим, что в ходе брифинга о состоянии противопожарной безопасности в учебных заведениях Николаева, который состоялся 1 декабря заместитель начальника управления образования Николаевского горсовета Анна Деркач заявила, что в случае закрытия учебных заведений, учеников будут переводить в другие школы, которые расположенные рядом, но в таком случае будет обучение в несколько смен.