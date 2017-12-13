В Аргентине полиция после футбольного матча обстреляла футболистов и болельщиков

В Аргентине полиция расстреляла резиновыми пулями футболистов и болельщице после футбольного матча между клубами «Дефенсорес де Армстронг» — «Спортиво де Лас Парехас».

Об этом сообщает ProSport.

Матч закончился победой «Дефенсорес де Армстронг» 2:0. После матча гости были недовольными несколькими спорными решениями арбитра, поэтому пошли выяснять отношения к судье.

После этого на стадионе началась массовая стычка в которую вмешались сотрудники местной полиции — правоохранители открыли стрельбу резиновыми пулями в результате чего пострадало несколько болельщиков и три футболиста. Один из игроков даже лишился глаза.

Напомним, в Киеве футбольные фанаты устроили массовую драку, задержано 79 человек.