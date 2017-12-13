В Австрии на заводе произошла утечка химических веществ, пострадали десятки человек

В Австрии на заводе по производству крахмала в коммуне Ашах-ан-дер-Донау произошла утечка химических веществ, в результате чего пострадали около 40 человек.

Об этом сообщает APA.

Сообщается, что инцидент произошел на заводе Agrana. По предварительным данным, произошла утечка газообразного хлора. В результате происшествия пострадали около 40 человек, всего с завода эвакуировали до 200 человек. На место прибы спасатели и пожарные.

Ранее в Австрии произошел взрыв на газовой станции, в результате чего погиб один человек и еще 21 пострадали. Инцидент произошел в Баумгартене, где находится Центрально-европейский газовый хаб, который входит в тройку крупнейших газораспределительных центров в Европе и является международной площадкой для торговли газом.

Напомним, Французские ученые обнаружили в Европе радиоактивное облако, которое могло прилететь из России.