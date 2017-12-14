В Киеве произошла массовая драка с перестрелкой, есть пострадавшие

В среду 13 декабря возле пиццерии Dominos Pizza на улице Васильковской в Киеве произошла массовая драка с перестрелкой.

Об этом сообщает «Киев Оперативный».

По предварительной информации, между двумя группами людей вспыхнул конфликт, который перерос в драку с перестрелкой.

«В одного парня стреляли (госпитализирован), четверо пострадали от слезоточивого газа и еще один с травмами головы (также госпитализирован)», — говорится в сообщении.

По словам авторов видео, у нападавших были шевроны «С14».

По информации Dtp.kiev.ua, в ход пошли травматическое оружие и газовые баллончики. В результате драки пострадали несколько человек. Один из них получил ранение в результате стрельбы, еще один – травму головы, оба госпитализированы.

Причина конфликта на данный момент неизвестна. На месте события работают полицейские.

В пресс-службе ГУНП Киева уточнили, что в драке пострадал сотрудник заведения был случайным свидетелем и участник драки.

«Предварительно установлено: к пиццерии подошли две компании мужчин в черной одежде. Сначала они начали ссориться, потом в ход пошли кулаки, а потом раздалось несколько выстрелов. После этого они разбежались», — сообщили в полиции.

По данному факту следственным отделом Голосеевского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство с применением огнестрельного или холодного оружия) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, на Закарпатье в ресторане двое депутатов устроили массовую драку, угрожая друг другу оружием.