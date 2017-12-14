На Николаевщине «Жигули» врезались в «КамАЗ», водитель легкового автомобиля погиб

Вечером в четверг, 14 декабря, на трассе Николаев-Снигиревка столкнулись грузовик «КамАЗ» с прицепом и легковой автомобиль «ВАЗ-2106».

Об этом сообщают «Новости-N».

«КамАЗ» с прицепом, груженный подсолнечником, ехал по трассе со стороны Снигиревки в направлении Николаева. Не доезжая примерно восемь километров до села Калиновка, из-за «Газели» дорожников, стоящей на краю дороги, неожиданно на большой скорости на встречную полосу выехали «Жигули». Водитель пытался уйти от столкновения, однако «Жигули» врезались прямо в лоб «КамАЗу». После столкновения грузовик перевернулся, груз рассыпался по дороге.

В результате ДТП на месте происшествия погиб водитель автомобиля «Жигули». Из-за аварии на трассе Николаев-Снигиревка возникла автомобильная пробка в обоих направлениях.

Напомним, ранее сообщалось, что возле Николаева грузовик сбил двоих парней.