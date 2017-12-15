В Николаеве ночью сгорела «Mazda»

В Николаеве ночью 15 декабря сгорел автомобиль «Mazda 929».

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

Сообщение о горящем автомобиле, припаркованном на улице Ноябрьской в ​​Ингульскому районе Николаева поступило спасателям в 01:32.

По прибытию спасатели установили, что огнем частично охвачено транспортное средство. В 01:41 пожар локализовали, а в 01:50 ликвидировали на площади три квадратных метра.

Причина возникновения пожара на данный момент устанавливается. К тушению привлекалось шесть человек личного состава и две единицы техники.

Напомним, 22 ноября в Заводском районе Николаева на улице Рабочей сгорели автомобили «Mitsubishi ASX» и «BMW». Как оказалось, сгоревший «Mitsubishi» принадлежит прокурору Владиславу Белану.

Стоит отметить, что ранее сообщалось о неоднократных случаях поджогов автомобилей в Николаеве. В 2015 году неизвестные сожгли два автомобиля бывшего высокопоставленного борца с оргпреступностью Владимира Лупащенко. Примечательно, что в 2013 году уже горели два автомобиля, принадлежащих Лупащенко.

Также 17 февраля текущего года неизвестные подожгли внедорожник, припаркованный на платной стоянке возле гостиницы «Николаев» на улице Садовой, принадлежащий семье Скворцовых. В результате перед машины полностью выгорел, и автомобиль не подлежит восстановлению.

В свою очередь, 6 марта возле села Лупарево под Николаевом, на дачном участке в СВТ «Лаванда»неизвестные пытались поджечь «коктейлем Молотова» внедорожник «Toyota Land Cruiser». Как оказалось позже, он принадлежит депутату Николаевского облсовета от ВО «Батьківщина» Анатолию Николенко.

А в начале марта в городе Первомайске Николаевской области в течение двух дней неизвестные 49-летнему предпринимателю сожгли два автомобиля «Mercedes-Benz». 18 марта в Николаеве на Намыве сгорела «Toyota RAV4».