В Киеве сотрудники Нацагентства по розыску активов и полиция пришли в офис издания «Вести»

В офис газеты «Вести» пришли сотрудники Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, и сотрудники Национальной полиции.

Об этом сообщается на сайте издания.

На данный момент причины визита правоохранительных органов не известны.

В свою очередь, в газете считают, что сегодняшний визит является очередным проявлением давления на СМИ и препятствием работе холдинга.

Кроме того, в комментарии РБК-Украина, в холдинге отметили, что расценивают действия правоохранителей как провокацию против газеты.

Напомним, ранее СБУ потребовала от «Украинской правды» удалить статью, написанную полгода назад – увидели разглашение гостайны.