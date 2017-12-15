«Удар в лицо и сломанная камера»: в России журналисты подрались за удобное место для съемки

В России журналисты подрались у входа в Замоскворецкий суд, где будет оглашен приговор бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву.

Об этом сообщает Lenta.ru.

По информации издания, конфликт начался после того, как команды разных СМИ не смогли занять удобные места. Один из возмущенных журналистов ударил оператора конкурентного канала в лицо и еще и случайно сломал ему камеру.

Напомним, украинский журналист «УНИАН» Роман Цымбалюк вступил в дискуссию с президентом России Владимиром Путиным во время пресс-конференции 14 декабря.