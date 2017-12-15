В Киеве нарушители ПДД жестоко избили и прокатили на капоте пешехода, сделавшего замечание

В Киеве двое выходцев с Кавказа, которые на дорогой иномарке ехали по тротуару, избили пешехода, сделавшего им за это замечание.
Об этом в Facebook сообщает «dtp.kiev».
Инцидент случился вечером 14 декабря на Воздухофлотском проспекте. Двое лиц кавказкой национальности на Mercedes E-class (АА5533РР) ехали по тротуару и сигналили пешеходам. Один из прохожих попросил мужчин быть аккуратней.
Однако люди из иномарки, вместо того, чтобы съехать на дорогу, избили пешехода, а после этого километр протащили его на капоте.
«Травмировал палец, разбито лицо, подвернута нога, ссадины, синяки, забои. Чудом ничего не сломал при падении с капота», — рассказывает пострадавший Ярослав.
После случившегося Ярослав написал заявление в полицию.
Напомним, в Киеве водитель напал на журналиста из-за замечания о нарушении ПДД.