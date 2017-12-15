В Николаеве жильцы возмутились, что у них во дворе рабочие начали укладывать асфальт в лужи

Жители дома по адресу улица Куротная (Бутомы), 3 возмутились, что в их дворе начали укладывать асфальт в лужи после недавнего дождя.

Об этом идет речь в письме, пришедшем на редакционную почту «Преступности.НЕТ».

В письме идет речь, что ремонтировать дорожное покрытие во дворе начали еще около месяца назад, но укладывать асфальт начали только 15 декабря после обильных ночных осадков.

«Только сегодня они начали класть асфальт. Да не просто, а в лужи! Сегодня ночью с 14.12 на 15.12 шел проливной дождь. Утром коло 8.00 лужи во дворе были по колено, сухого места не было для прохода, а в 12.00 работники автодора уже усиленно «делают свою работу». Сколько раньше было солнечных и сухих дней! Нет же, надо было вот так сделать. Для кого они ремонтируют дороги? Для людей или для отчета о потраченных деньгах?» – говорится в сообщении.

Также жители отмечают, что сначала о проблеме сообщили на «горячую линию» городского совета, а там им предоставили номер телефона отдела технадзора департамента ЖКГ Николаевского горсовета, где, в свою очередь, обеспокоенных качеством ремонта граждан «открытым текстом послали, едва услышав суть вопроса, и бросили трубку».

Напомним, что в Николаеве фирму «Дорлидер» снова уличили в укладке асфальта во время дождя.