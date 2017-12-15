На Николаевщине водитель сбил пенсионерку на пешеходном переходе

В городе Первомайск в четверг, 14 декабря, житель Черновцов на пешеходном переходе сбил пенсионерку.

Об этом сообщает Первомайский отдел полиции ГУНП.

Так, около 11:30 51-летний водитель автомобиля «Renault RVI52AF», житель города Черновцы, двигаясь по улице Винграновского, недалеко от кафе «Дружбан», наехал на 79-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги на пешеходном переходе. В результате дорожно-транспортного происшествия с телесными повреждениями была доставлена в медицинское учреждение, где врачи оказали ей неотложную помощь.

«Следователями Первомайского отдела полиции расследуется уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 286 КК Украины («Нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами»), санкция которой предусматривает наказание в виде штрафа от двухсот до пятисот необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, или исправительных работ сроком до двух лет, или ареста сроком до шести месяцев, или ограничения свободы сроком до трех лет, с лишением права управлять транспортными средствами», – говорится в сообщении.

Напомним, что 3 декабря в селе Доманевка на улице Свободы случилось ДТП, в результате которого погибла женщина.