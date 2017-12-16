Пьяный таксист устроил аварию в центре Николаева, пытался сбежать, но уснул за рулем

В Николаеве, в субботу утром, 16 декабря, на улице 3-й Слободской (Дзержинского) столкнулись такси «Volkswagen Passat» и пикап «Peugeot».

Об этом сообщают «Новости N».

Так, «Volkswagen» ехал по улице 3-й Слободской (Дзержинского), со стороны проспекта Центрального (Ленина), в направлении улицы Большой Морской. Перед перекрестком с улицы Потемкинской водитель такси не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в ехавший во встречном направлении «Peugeot».

«После столкновения водитель такси не останавливаясь попытался сбежать с места происшествия, однако доехал только до улицы Большой Морской. На перекрестке он вновь потерял управление, выехал на тротуар, где автомобиль заглох. После этого водитель уснул прямо в своем авто», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что от водителя шел сильный запах алкоголя, однако он отказался проходить алкотест. В отношении таксиста было составлено три административных протокола, в том числе по ст. 130 КуаП («Управление автомобилем в состоянии алкогольного (наркотического) опьянения»).

Напомним, ранее сообщалось, что 11 декабря, в Николаеве на пересечении проспекта Центрального и улицы Садовой произошло ДТП с участием автомобиля «Nissan» и маршрутного такси №15.