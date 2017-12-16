На Сумщине автомобиль врезался в толпу людей, пострадали шесть человек

В городе Тростянец Сумской области около полуночи водитель ВАЗа врезался в толпу людей, идущих по проезжей части улицы. В результате два человека госпитализированы с травмами ног, в остальных четырех - легкие телесные повреждения.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

«Медики констатировали у 40-летней гражданки перелом голени, еще один пострадавший, 35-летний мужчина, был госпитализирован с закрытым переломом бедра», - уточнили в ведомстве.

По предварительной информации, 26-летний водитель ВАЗ-2101 сел за руль своего автомобиля, находясь в нетрезвом состоянии. На одной из улиц Тростянца он врезался в компанию граждан, которые шли толпой по проезжей части дороги.

Как доложили в полиции, все участники аварии были обследованы на содержание алкоголя в крови.

Отмечено, что по этому факту возбуждено уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами), следствие продолжается.

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