На трассе вблизи Коблево перевернулся седельный тягач, полиции пришлось перекрыть движение

В ночь 15 на 16 декабря, на трассе М-14 Николаев-Одесса, вблизи села Коблево, перевернулся седельный тягач «Renault» с полуприцепом.

Об этом сообщают «Новости N».

«Renault» ехал по трассе со стороны Николаева в направлении Одессы, в районе села Федоровка водитель решил заехать на эстакаду, расположенную у обочины. Однако, по неизвестным причинам, маневр не удался – во время въезда на эстакаду водитель не попал «в колею» и перевернулся прямо на проезжую часть дороги.

В результате ДТП водитель не пострадал, автомобиль получил значительные механические повреждения.

Перевернувшийся автомобиль полностью заблокировал полосу движения в направлени Одессы. В настоящее время два подъемных крана на шасси автомобиля КАМАЗ пытаются поставить автомобиль на колеса. По словам полицейских, для того, чтобы поставить на место перевернувшийся автомобиль, на некоторое время придется полностью перекрыть движение по одесской трассе.

Напомним, ранее а Николаеве перевернулся седельный тягач «DAF» с кукурузой.