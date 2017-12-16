В Запорожье 15-летняя девушка после ссоры с парнем покончила с собой, выпрыгнув с 14-го этажа

В Запорожье 15-летняя девушка выпрыгнула из окна многоэтажки.

Об этом пишет УНН.

По данным правоохранителей, ученица 9-го класса прыгнула с 14-го этажа дома из-за ссоры с парнем.

Трагедия произошла вечером в пятницу, 15 декабря, на улице Бочарова. От полученных повреждений несовершеннолетняя погибла на месте.

Ранее девушка уже угрожала совершить самоубийство, говорится в сообщении. Все обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа.

Напомним, в Николаеве 16-летний парень покончил с жизнью, выбросившись с 14-го этажа