На Закарпатье в результате сильного паводка подтоплены сотни домохозяйств, перекрыта трасса

В результате паводка на Закарпатье 16 декабря оказались подтоплены несколько сотен домохозяйств, а уровень подъема воды местами может достичь исторического максимума.

Об этом говорится в сообщении на сайте председателя Закарпатской ОГА Геннадия Москаля.

Как утверждает Москаль, наиболее критическая ситуация сложилась в Иршавском и Виноградовском районах.

- Утром между селами Сильце и Ольховка вода вышла из берегов и перелилась через трассу "Мукачево - Рогатин". Подтоплено около 150 метров дорожного покрытия, автомобильное движение перекрыто, объезд автотранспорта осуществляется через Иршаву - Долгое - Липецке Поляну и Хуст. В селе Ольховка подтоплено около 50 подвалов жилых домов, однако, поскольку вода в Боржаве продолжает подниматься, под угрозой подтопления еще около сотни дворов. Со вчерашнего дня на месте работают передвижные насосные станции, для минимизации дальнейших подтоплений водники и спасатели укрепляют дамбы мешками с песком, - рассказал Москаль.

В Латорице уровень подъема воды в реках может превысить исторический максимум, зафиксированный в 2001 году.

- Сегодня уровень воды в Латорице может достичь исторического максимума 2001 года. В результате интенсивных дождей, которые с небольшими перерывами идут на Закарпатье уже неделю, вода в основных водных артериях резко поднялась, область накрыла третья паводковая волна... Ниже по течению Боржава также вышла на заводь, подтоплены парниковые участки в Заречье и Великих Комятах на Виноградовщине. На левобережье В. Комят возникла угроза подтопления жилых домов, поэтому водники с использованием спецтехники прокопали дамбу на правом берегу и пустили воду на сельхозугодья. Сегодня в 11:00 дорога "Заречье - В. Комяти" будет перекрыта до конца дня, объезд транспорта (в том числе большегрузного) будет осуществляться через Берегово и Виноградов, а также через Иршаву - Долгое - Липецкую Поляну и Хуст, - сказано в сообщении.

Отмечается, по области подтоплено свыше тысячи гектаров сельхозугодий, на откачивании воды работают 17 насосных станций. По состоянию на 9:30 вода в Латорице не доходит всего 60 см до исторического максимума катастрофического паводка в 2001 году и все еще продолжает прибывать. До вечера исторический максимум может быть достигнут.

В комментарии «112 Украина» Москаль заявил, что пострадавших в результате паводка нет. Он также добавил, что во второй половине дня должен пройти пик подъема воды.

- Наиболее критический момент у нас будет со второй половине дня, должен пройти пик паводковой волны... Пострадавших, потерпевших, без вести пропавших нет, - заявил он.

Напомним, ранее на Закарпатье из-за непогоды были обесточены десятки населенных пунктов.