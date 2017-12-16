В Киеве возле дома беглого экс-министра Ставицкого неизвестные подожгли шины

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В Киеве возле дома беглого экс-министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого неизвестные подожгли шины и обрисовали стены здания и забор. 

Об этом в Твиттере сообщают «Схемы».

«Под домом министра беглого Ставицкого возле ботанического сада в Киеве неизвестные жгут шины. Причины и намерения пока неясны … На место прибыла полиция», — говорится в сообщении.

Отмечается, что неизвестные разошлись, оставив после себя обрисованные забор и стены: «Вор, предатель, мошенник, бандит, верни награбленное», «Ставицкий под арест».

Напомним, 9 декабря состоялась протестная акция под домом Юрия Луценко, организованная «Автомайданом» и Центром противодействия коррупции.

Роман Свиридов

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