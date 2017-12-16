Во Львове активисты «Нацкорпуса» устроил погромы в помещениях игровых автоматов

Во Львове сегодня, 16 декабря, люди в масках разбили окна в двух помещениях, где находится национальная лотерея «Золотая подкова».

Об этом сообщил городской депутат Львова и общественный активист Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook.

Сначала погром устроили в заведении на улице Городоцкой, 33.

«Разбили окна и побежали дальше, видимо акция против игровых автоматов! Надпись на куртках «Национальный корпус», - написал Зинкевич.

В битье окон участвовали около двадцати человек, среди которых были и девушки, отмечает активист. Через полчаса после этого напали на еще одно помещение «Золотой подковы» на улице Федьковича, 1.

Национальный корпус Львовской области на странице в Facebook подтвердил участие своих активистов в погромах, назвав это акцией против незаконных игровых залов во Львове.

«Приняв во внимание безответственность и бездействие правоохранительных органов и городских властей относительно незаконных игровых залов российской компании МСЛ, которые продолжают действовать вопреки санкциям СНБО и отсутствии лицензии, активисты Национального корпуса Львовской области решили прекратить во Львове противозаконную деятельность МСЛ собственноручно», - говорится в сообщении .

Напомним, в Кременчуге пикет активистов «Нацкорпуса» перерос в стычку с полицией.