«Убийство по неосторожности»: на Николаевщине во время охоты на лис погиб мужчина

Житель одного из сел Доманевского района Николаевской областипо неосторожности ранил своего товарища во время охоты на лис, в результате ранения мужчина погиб.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Сообщается, что происшествие произошло в субботу, 16 декабря, в 12:50 в Домановское отделение полиции в Николаевской области поступило сообщение об огнестрельном ранении мужчины.

«Правоохранители выяснили, что компания мужчин охотилась на лис в одном из сел района. Как стало предварительно известно, преследуя зверя в тростнике, один из компании мужчин, 41-летний охотник по своей неосторожности из собственного зарегистрированного ружья совершил выстрел, который попал в товарища», - говорится в сообщении.

Вследствие полученного огнестрельного ранения 63-летний охотник скончался по дороге в медицинское учреждение.

По данному факту следователи Домановского отделения Вознесенского отдела полиции ГУНП в Николаевской области начали уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 119. («Убийство по неосторожности»), санкция которой предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок. Полицейские устанавливают обстоятельства гибели охотника во время охоты.

Напомним, ранее сообщалось, что в ноябре 2017 года, житель одного из сел Первомайского района Николаевской области по неосторожности подстрелил своего товарища во время охоты на лис.