В Киеве такси врезалось в автомобиль патрульных, пострадали двое полицейских

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В Киеве на Голосеевском проспекте машина такси с номерами польской регистрации на скорости врезалась в патрульный автомобиль Toyota Prius.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

«Водитель Hyundai Uber польской регистрации врезался в патрульный полицейский Toyota Prius. Пострадали двое копов», - говорится в сообщении.

По предварительным данным, водитель такси находился в состоянии наркотического опьянения.

Вследствие мощного удара в патрульном авто сработали подушки безопасности, девушку-копа госпитализировали. 

Напомним, в Николаеве пьяный офицер ВСУ на «Chevrolet» врезался в столб и пытался сбежать с места ДТП.

Роман Свиридов

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