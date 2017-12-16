В Киеве такси врезалось в автомобиль патрульных, пострадали двое полицейских

В Киеве на Голосеевском проспекте машина такси с номерами польской регистрации на скорости врезалась в патрульный автомобиль Toyota Prius.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

«Водитель Hyundai Uber польской регистрации врезался в патрульный полицейский Toyota Prius. Пострадали двое копов», - говорится в сообщении.

По предварительным данным, водитель такси находился в состоянии наркотического опьянения.

Вследствие мощного удара в патрульном авто сработали подушки безопасности, девушку-копа госпитализировали.

Напомним, в Николаеве пьяный офицер ВСУ на «Chevrolet» врезался в столб и пытался сбежать с места ДТП.