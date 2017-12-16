В самом центре Николаева, упав в прикрытую досками яму, скончался сержант морской пехоты

В центре Николаева, провалившись в яму, скончался сержант-контрактник морской пехоты.

Об этом сообщает издание "Новостям-N", со ссылкой на очевидцев происшествия.

Как пишет издание, происшествие произошло вечером в субботу, 16 декабря, на улице Соборной в Николаеве, в районе Областного дворца культуры возле детской библиотеки.

"Мужчина шел по площади Фестивальной в направлении Областного дворца культуры, возле детской библиотеки № 2 "Колобок" прохожий случайно наступил на деревянный щит, закрывавший приямок окна подвального этажа дома. Под весом мужчины гнилые доски проломились и он провалился в яму. Яма оказалась более трех метров глубиной. Провалившийся мужчина получил тяжелые травмы. Как утверждают очевидцы, подбежавшие сразу к месту происшествия, в течении примерно 10 минут пострадавший еще подавал признаки жизни. Врач прибывшей скорой спустился к нему, чтобы оказать помощь, однако мужчина уже был мертв", - пишет издание.

Тело погибшего из ямы извлекли спасатели ГСЧС. При мужчине обнаружены документы, свидетельствующие о том, что он является военнослужащим вооруженных сил Украины.

Сослуживцы военнослужащего, которые приехали на место происшествия, рассказали, что погибший является сержантом-контрактником подразделения морской пехоты, дислоцированного в микрорайоне Соляные.

На месте работает оперативно-следственная группа ГУ Национальной полиции.