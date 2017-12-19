В России в результате крушения самолета в аэропорту погибли два человека, еще 11 пострадали

Во вторник, 19 декабря, в результате крушения самолета в аэропорту российского города Нарьян-Мар Ненецкого автономного округа погибли два человека, еще 11 получили ранения.

Об этом со ссылкой на МЧС РФ передает Интерфакс.

«Во вторник утром произошла жесткая посадка самолета Ан-2 в аэропорту Нарьян-Мара. В результате инцидента два пассажира погибли, одиннадцать человек пострадали», - говорится в сообщении.

При этом, судя по видео с места происшествия, речь идет о падении, а не жесткой посадке. Причины крушения в данное время не известны.

Напомним, в Канаде потерпел крушение пассажирский самолет - все пассажиры и члены экипажа выжили.