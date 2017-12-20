Новейший британский авианосец стоимостью три миллиарда фунтов дал течь через две недели после спуска на воду

Новейший авианосец «Королева Елизавета», который должен стать флагманом британского флота, отправили на ремонт спустя две недели после спуска на воду.

Об этом сообщает «Сноб».

Во время ходовых испытаний корабль дал течь. В момент происшествия на борт авианосца поступало до 200 литров воды в час. Причиной течи стала недоработка обшивки. Кроме того, в ходе испытаний обнаружили проблему с одним из винтов.

Все неполадки легко устранить, поэтому после ремонта авианосец вновь спустят на воду уже в начале 2018 года, сообщил представитель военно-морского флота Великобритании.

- Это не помешает «Королеве Елизавете» вновь выйти в море и не повлияет на программу испытаний, - сказал представитель флота.

«Королева Елизавета» - самый большой и мощный военный корабль Великобритании. На его создание потратили 3,1 миллиарда фунтов стерлингов. На авианосце появятся истребители F-35, а персонал и экипаж будет проходить подготовку в США.