В Саудовской Аравии попытались убить королевскую семью, запустив ракету в здание дворца

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Шиитские повстанцы-хуситы пытались убить ракетой высокопоставленных чиновников и членов королевской семьи, которые были на совещании в здании королевского дворца в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. 

Об этом сообщает Reuters.

Так, ракету «Вулкан-2» повстанцы запустили с территории Йемена. Однако она не смогла достигнуть цели — ее сбили системы  ПВО Саудовской Аравии. О пострадавших или разрушениях в результате происшествия не сообщается.

Напомним, что истребители в Йемене по ошибке обстреляли свадьбу - погибло 130 человек.

Виолетта Чех

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