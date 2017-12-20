Дальнобойщики поймали вора топлива и повесили его за ноги на дереве

В Днепропетровской области дальнобойщики за ноги повесили на дереве мужчину, который воровал у них дизельное топливо и аккумуляторы. Его поймали с поличным.

Об этом сообщает ТСН.

Чтобы хорошо проучить вора, экзекуцию сняли на видео, а запись выложили в Сеть. Сколько провисел вор, неизвестно, сняли его сами дальнобойщики, но теперь их разыскивает полиция: за издевательство над человеком водителям фур грозит до 5 лет тюрьмы.

Потерпевшего полиция уже нашла и арестовала по подозрению в нескольких кражах.

«Человек, которого мы видим на видео, задержан полицией за совершение серии краж. Ему вручено письменное уведомление о подозрении, и суд избрал меру пресечения – содержание под стражей», — рассказала представитель полиции Ольга Кузнецова.

Напомним, жителя Николаевщины похитили и жестоко избили из-за подозрения в краже – «под раздачу» попал и его друг.