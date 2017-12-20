Нацполиция опубликовала видео 7,5-километровой пробки на трассе «Киев-Одесса»

В Нацполиции сняли на видео пробку длиной в 7,5 километров на трассе «Киев-Одесса» на территории Жашковского района Черкасской области.

Видео опубликовала на своём канале Youtube Национальная полиция Украины.

На место возникновения пробки по указанию министра внутренних дел Арсена Авакова должен прибыть глава Нацполиции Сергей Князев вместе с главой Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Николаем Чечеткиным.

Ранее сообщалось, что в Николаевской ОГА рекомендуют приостановить автобусные рейсы в Киевскую и Черкасскую области, где выпал снег.