В Киеве сторонники Каплина заблокировали кабинет главы Минюста – их задержала полиция

Народный депутат Сергей Каплин и его сторонники ворвались в Министерство юстиции. Часть его сторонников задержали.

Об этом на своей странице в Facebook написал Каплин.

«Большинство членов политсовета Соцпартии задержаны. Они в автозаке во дворе Минюста за то, что пришли на прием к министру Петренко для разблокирования работы партии», – заявил Каплин.

Перед тем Каплин сломал дверь – «социалисты» вошли в кабинет Павла Петренко, когда министра не было там, и заявили, что будут блокировать Минюст, пока министр «не разблокирует Соцпартию».

В свою очередь, пресс-служба Министерства юстиции сообщает, что в 9 утра в приемную Петренко под руководством Каплина «ворвались 30 граждан, идентифицировать которых во время проникновения в административное здание Министерства юстиции не удалось».

«Фактически произошел силовой захват административного здания. Входные двери в приемную министра были выломаны лично народным депутатом Сергеем Каплин, на что есть свидетели и фиксация», – заявляет ведомство.

Уполномоченные представители Минюста сообщили группе людей, что Петренко находится в Кабинете министров на правительственном совещании и заседании правительства, которое состоится после него.

«После того, как группа граждан заявила о нежелании покинуть административное здание в грубой форме, на место событий прибыла Национальная полиция, которая выполнила свои обязанности в соответствии с законом: вывела людей с территории админздания и перенаправила для оформления протокола в Шевченковский РОВД», – утверждает министерство.

«Мы готовы ответить на вопросы граждан без необходимости незаконного проникновения в админздание и выламывания дверей с их стороны. Но не поддаемся на провокации и откровенное хулиганство», - заявляет Минюст.

По словам Каплина, задержали почти весь политсовет СПУ. Соратники Каплина заблокировали машину с задержанными.

Но 10 членов СПУ вместе с двумя нардепами все же повезли в участок на Герцена, 9

Напомним, в июле этого года около Печерского суда из-за Ляшко подрались нардепы Мосийчук и Каплин. Спустя несколько дней нардеп Мосийчук кинул в нардепа Каплина петухом.

Отметим, ранее Каплин приезжав в Николаев, чтобы снести забор депутата горсовета.