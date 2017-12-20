В Одессе «Renault» сбил семью на пешеходном переходе

Водитель автомобиля Renault совершил наезд на трех пешеходов, которые пересекали проезжую часть по нерегулированному пешеходному переходу.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одессы.

По данным ведомства, авария произошла сегодня около 8 часов утра на улице Академика Заболотного.

В результате происшествия пешеходы, мужчина, женщина и 6-летняя девочка, были доставлены в медицинское учреждение для диагностики.

На место происшествия прибыл следователь для составления необходимых материалов. Обстоятельства дорожной аварии будут выяснены в ходе следственных мероприятий.

Напомним, 30 ноября, в Николаеве в районе пересечения проспекта Мира и улицы 1-я Линия произошло ДТП с участием автомобиля «Hyundai» и пешеходов.