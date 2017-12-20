На Николаевщине разыскивают пропавшего без вести подростка

В Николаевской области полиция разыскивает пропавшего без вести 14-летнего Александра Бургуна.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Мальчик живет в селе Покровка Очаковского района, 6 октября он ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 15-16 лет; рост 173-175 см; лицо овальное, глаза карие, нос прямой, губы пухлые, волосы короткие темные. Особые приметы: с правой стороны на носу шрам размером 1-2 см. Был одет в спортивную утепленную кофту синего цвета, черные джинсы, черные туфли.

Полиция просит граждан, которым известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемого, обратиться в Очаковский отдел полиции по адресу: улица Зинченко, 90, или по телефонам (05154) 2-21-04, 0637472126, 0633664084, 102.

Напомним, ранее сообщалось, что на Николаевщине разыскивается 17-летний парень, который покинул школу-интернат и не вернулся.