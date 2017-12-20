В Николаеве на перекрестке столкнулись кроссовер и полицейский автомобиль

В Николаеве на перекрестке проспекта Мира и улицы Театральная 20 декабря столкнулся автомобиль полиции и кроссовер «Hyundai».

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили очевидцы случившегося.

По предварительным данным, оба автомобиля ехали по проспекту Мира во встречном направлении. Полицейский автомобиль поворачивал налево, в сторону Ингульского отдела полиции на улицу Измалкова, и в этот момент в него врезался кроссовер. В ДТП никто не пострадал. На месте происшествия работает патрульная полиция.

В группе «Автобыдло Николаев» пользователь Сергей Мигович пишет, что обзор водителям могла закрыть высокая машина, водитель которой в момент случившегося остановился, чтобы повернуть налево на Театральную.

«Hyundai» ехал на зеленый. Слева от него, на второй полосе, стояла высокая машина для поворота налево, закрывая обзор слева-прямо», - отмечает николаевец.

Напомним, ранее сообщалось, что на Николаевщине перевернулся «ВАЗ».