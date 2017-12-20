В Запорожье патрульные устроили погоню за автомобилем, водитель которого спешил в церковь

В Запорожье патрульные устроили погоню за автомобилем, который двигался по встречной полосе дороги. KIA Cerato не отреагировал на просьбу остановиться и попытался скрыться.

Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Запорожья.

Инцидент произошел около 7 утра 19 декабря. Во время погони на Прибрежной магистрали автомобиль нарушителя столкнулся со служебным автомобилем патрульных и продолжил движение.

На перекрестке между улицами Почтовая и Украинская он совершил столкновение с автомобилем Toyota Corolla и Fiat Doblo. В результате KIA Cerato получил механические повреждения и остановился. Патрульным мужчина объяснил, что не реагировал на требования полицейских, поскольку спешил на службу в церковь. Результат проверки на состояние алкогольного и наркотического опьянения - отрицательный.

Напомним, в Киеве полиция задержала водителя, который на угнанном автомобиле ехал 190 км/ч.