На Филиппины обрушился мощный тропический шторм - погибли более 90 человек, десятки пропали без вести

Мощный тропический шторм на Филиппинах спровоцировал наводнения, оползни и забрал жизни более 90 человек.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на сообщения полиции и спасателей.

Еще 64 человека пропали без вести. В провинциях Филиппин работают спасатели. По данным метеорологов, скорость ветра достигает более 80 километров в час.

Спасатели также пытаются проверить информацию о том, что один из фермерских поселков оказался полностью погребенным под оползнем. О жертвах пока не сообщается.

Напомним, на Шри-Ланке во время наводнения погибло 26 человек, среди которых житель Украины.