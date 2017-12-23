На Львовщине рейсовый автобус столкнулся с «шестеркой», пострадали пять человек

В ДТП с рейсовым автобусом во Львовской области пострадали пять человек. Авария произошла утром в субботу 23 декабря.

Об этом сообщили в пресс-службе ГосЧС во Львовской области.

Автомобиль ВАЗ 2106 столкнулся с рейсовым автобусом "Газель", который курсировал по междугородному маршруту. В результате ДТП травмирован водитель автомобиля ВАЗ-2106, водитель автобуса и трое пассажиров автобуса.

«Спасатели с помощью гидравлических ножниц провели работы по деблокированию пострадавшего из автомобиля, и отключили аккумуляторную батарею, чтобы предотвратить возгорание автомобиля», - говорится в сообщении.

Пострадавшие с травмами разных степеней тяжести госпитализированы в Стрыйскую центральную районную больницу. Правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП.

Напомним, на Николаевщине в ДТП пострадали пять человек, среди которых 11-летняя девочка.