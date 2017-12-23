Николаевец отравился поддельными лекарствами, в которых обнаружили строительный растворитель

В Николаеве мужчина начал использовать лекарство против боли в суставах и отравился. Как оказалось, производитель изменил состав препарата, но в инструкции об этом ни слова не упомянул.

Об этом говорится в сюжете «Свидетеля» на НТН.

Николаевец Евгений пришел в больницу для того, чтобы подлечить старую травму. На приеме врач назначил Евгению лекарства, которые пострадавший ранее употреблял. Однако, после второго применения у Евгения начались сыпь и аллергия.

«Врач делал мне серию уколов в суставы. До лечения никаких аллергических реакций у меня не проявлялось ни разу. После второй инцъекции у меня были красные высыпания, зуд, но после отмены препарата процессы стали утихать», - заявил Евгений.

После этого, пострадавший решил проверить препарат в частной химической лаборатории, где выяснилось, что в составе присутствует растворитель, который используется в строительстве.

Узнав состав, пострадавший обратился в государственную службу, которая занимается контролем качества лекарств, и потребовал изъять препарат с продажи, но в ответ Евгений получал только отписки.

Напомним, ранее сообщалось, что Сотрудники Нацполиции разоблачили во Львовской области подпольный цех, в котором производили фальсифицированные лекарственные средства.