«Неисправный газовый котел»: В Николаеве четыре человека отравились угарным газом, в том числе двое детей

В Николаеве 22 декабря зафиксирован случай отравления угарным газом четверых человек, среди которых двое детей.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

«По предварительной информации, они отравились продуктами горения из-за неисправного газового котла. Все пострадавшие госпитализированы в лечебные учреждения. Сейчас состояние их здоровья удовлетворительное», - говорится в сообщении.

Как стало известно «Преступности.НЕТ», происшествие случилось в микрорайоне Варваровка, в доме по улице Бугской. Один из пострадавших детей совсем маленький – ему всего один месяц.

Как рассказали в службе спасения, симптомы отравления угарным газом могут заметно отличаться друг от друга, в зависимости от степени поражения, общего состояния организма, имеющихся заболеваний и других обстоятельств. Прежде всего, по данным спасателей, должны насторожить такие симптомы как головокружение, головная боль, тошнота, шум в ушах, отдышка, внезапный приступ кашля и так далее.

Напомним, ранее сообщалось, что в поселке Кривое Озеро на Николаевщине три члена семьи отравились угарным газом.