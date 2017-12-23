В Николаеве разыскивается без вести пропавшая девушка

Полиция разыскивает без вести пропавшую 24-летнюю жительницу Николаева Анну Сергеевну Цыбулько.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Двушка, 17 декабря ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение не известно.

«Приметы: рост 165-170 см, волосы русые», - говорится в сообщении.

Полиция просит граждан, которые владеют информацией о местонахождении пропавшей или любыми другими данными, полезными для следствия, сообщить их в Центральный ОП ГУНП в Николаевской области по адресу: город Николаев, улица Декабристов, 8 или по телефонам (0512) 49-87-01; 49-87-02, (063) 569-34-29.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве полиция разыскивает пропавшего без вести 47-летнего Валерия Анатольевича Кононенко.