В центре Николаева «Волга» протаранила внедорожник

В воскресенье, 24 декабря, на пересечении улиц Большая Морская и Малая Морская в Николаеве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей «Dodge» и ГАЗ-21 «Волга».

На месте событий побывал корреспондент «Преступности.НЕТ».

Так, «Волга», переезжая перекресток по улице Малая Морская, в направлении улицы Потемкинской, не пропустила «Dodge», который двигался по улице Большая Морская, со стороны улицы Московской, в направлении улицы Садовой.

В результате столкновения «Dodge» развернуло практически на 180 градусов и остановился за несколько метров до остановки общественного транспорта. При этом «Волга» просто остановилась на месте столкновения. Позже ее оттащили в сторону, чтобы освободить дорогу на время оформления ДТП.

В результате аварии никто не пострадал. Оба автомобиля получили механические повреждения.