В Словакии автобус с украинцами попал в ДТП - участники аварии получили травмы

В субботу, 23 декабря, в Словакии в пригороде Кошице автобус с украинцами попал в ДТП, в результате которого участники аварии получили травмы.

Об этом сообщает KarpatNews со ссылкой на словацкие СМИ.

Так, столкнулись микроавтобус «Renault Master» и легковой автомобиль «Suzuki Ignis». В микроавтобусе (на польской регистрации) находилось 9 пассажиров, граждан Украины, которые возвращались домой. Участники ДТП получили травмы легкой и средней тяжести.

По предварительной информации словацких полицейских, ДТП произошло из-за того, что водитель микроавтобуса выехал на полосу встречного движения, где и произошло столкновение с «Suzuki Ignis».

Напомним, что в Силезском воеводстве Польши, произошла серьезная авария, в результате которой погибли двое украинцев, еще пять человек после аварии в тяжелом состоянии доставлены в реанимацию.