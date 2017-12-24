В центре Николаева столкнулись два автомобиля: пострадавших нет

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В Николаеве в воскресенье, 25 декабря, на пересечении улиц Большая Морская и Московская произошло дорожно-транспортное происшествие при участии автомобилей «Peugeot 206» и «ВАЗ-2101».

Об этом сообщает издание  «Новости Н».

Так, «Peugeot 206» двигался по улице Большой Морской в направлении Садовой. В свою очередь, «ВАЗ-2101» ехал по улице Московской в сторону улицы Адмиральской. На пересечении улиц Большая Морская и Московская «ВАЗ-2101» начал совершать поворот направо в результате чего произошло столкновение с автомобилем «Peugeot».

Сообщается, что в результате ДТП никто не пострадал. Оба транспортных средства получили механические повреждения.

По прибытию на место событий корреспондента «Преступности.НЕТ», автомобиль «Peugeot» забир эвакуатор.

Напомним, что в центре Николаева «Волга» протаранила внедорожник.

 

Виолетта Чех

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